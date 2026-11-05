Detenido en Girona por 5 presuntos robos con fuerza, 3 de ellos dentro de un complejo universitario

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a un hombre de 59 años por su presunta relación con cinco robos con fuerza en Girona, tres en un complejo universitario, uno en una fundación y otro en unas dependencias policiales, informan en un comunicado este jueves.

El hombre entró la madrugada del 2 de noviembre en el recinto de la universidad rompiendo la cadena de una puerta, y una vez dentro, entró en dos bares y se llevó las cajas registradoras; también forzó los accesos a despachos y aulas, pero no se llevó nada.

Los otros dos robos los llevó a cabo el 18 y 30 de octubre, cuando accedió al local de una fundación y huyó tras ser sorprendido por el vigilante de seguridad, y en unas dependencias policiales, cuando entró a salas de reuniones y a la zona del bar, donde se llevó una televisión.

La Unidad de Investigación de Girona se hizo cargo del caso y lograron identificarlo y detenerlo el día 3.

Se da la circunstancia de que, en el complejo educativo, el mismo ladrón ha cometido tres robos con fuerza más, de modo que acumula 6 en los últimos 10 días.

El detenido, con antecedentes, pasó a disposición judicial al día siguiente de ser detenido.