Detenido un hombre en Figueres (Girona) por dos robos con fuerza en una gasolinera y un restaurante

GIRONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 15 de agosto en Figueres (Girona) a un hombre de 32 años por dos robos con fuerza en una gasolinera y un restaurante.
En un comunicado este miércoles, la policía catalana ha explicado que en la madrugada del 15 de agosto el autor forzó una ventana lateral de una gasolinera y se llevó cajas registradoras y productos de alimentación, y más tarde hizo lo mismo en un restaurante.
El detenido tiene antecedentes y pasó a disposición judicial el mismo 15 de agosto.