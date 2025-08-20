Detenido un hombre en Figueres (Girona) por dos robos con fuerza en una gasolinera y un restaurante

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 15 de agosto en Figueres (Girona) a un hombre de 32 años por dos robos con fuerza en una gasolinera y un restaurante.

En un comunicado este miércoles, la policía catalana ha explicado que en la madrugada del 15 de agosto el autor forzó una ventana lateral de una gasolinera y se llevó cajas registradoras y productos de alimentación, y más tarde hizo lo mismo en un restaurante.

El detenido tiene antecedentes y pasó a disposición judicial el mismo 15 de agosto.