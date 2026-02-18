Detenido un hombre en Girona tras robar una bicicleta valorada en 12.000 euros

Bicicleta robada valorada en 12.000 euros - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes en Girona a un hombre de 40 años que presuntamente acababa de robar una bicicleta valorada en 12.000 euros, informan en un comunicado este miércoles.

Los hechos sucedieron sobre las 10.00 horas cuando la víctima entró en una cafetería de la ciudad y dejó la bicicleta y el casco en el exterior, y al salir, vio que se la habían robado, por lo que los mossos iniciaron la búsqueda y encontraron al posible autor entrando en una nave en desuso.

Tras identificarlo y comprobar que coincidía con la descripción facilitada, el hombre fue arrestado y pasó a disposición judicial el sábado.