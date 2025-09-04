Detenido un hombre en Lleida por presunta venta al menudeo de cocaína, heroína y marihuana

LLEIDA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes en Lleida a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por presuntamente vender dosis de cocaína, heroína y marihuana, informa la policía en un comunicado este jueves.

La investigación se inició en junio, después de tener conocimiento de que un hombre se dedicaba a vender sustancias estupefacientes en la plaza del Treball a consumidores habituales.

Tras un seguimiento en el que los agentes de la Unidad de Investigación de Lleida constataron hasta 10 transacciones de droga, el martes lo aprehendieron cuando realizaba una venta al menudeo de marihuana en la avenida Porqueres.

En el momento de la detención del sospechoso --que tiene 6 antecedentes por salud pública--, se le intervinieron 12 envoltorios con 6 dosis de cocaína y 6 de heroína y 9 dosis de marihuana.

En el registro de su domicilio se localizaron también 3 básculas de precisión, 6.715 euros en efectivo, 230 gramos de heroína, 292 gramos de marihuana, 90 gramos de cocaína y sustancias para 'cortar' la droga.