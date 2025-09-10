Detenido un hombre por presunto robo violento en una farmacia de Palamós (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a un hombre de 34 años por presunto robo violento en una farmacia de Palamós (Girona), informan en un comunicado este miércoles.

Los hechos ocurrieron la madrugada del mismo día en una farmacia que estaba de guardia de la localidad gerundense donde, sobre las 04.30 horas, un hombre se coló por la ventanilla por la que se dan los medicamentos y agredió al farmacéutico, pero éste pudo echarlo del establecimiento sin que el agresor pudiera sustraer nada.

Con la descripción que tenían, los agentes localizaron al sospechoso poco después de la agresión en la misma localidad y, ante las respuestas incoherentes y la evidencia de los hechos, detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa.

Se da la circunstancia de que tres días antes, el día 6 de septiembre, la misma persona ya había sido detenida en el mismo paseo de Mar de Palamós por el robo violento de un patinete a una mujer y por haber atropellado a otra joven y haber huido.

El arrestado, con antecedentes, pasó este martes a disposición del juzgado en funciones de guardia de la Bisbal d'Empordà (Girona).