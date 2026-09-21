Detenido un hombre en Tarragona por presuntamente intentar matar a su expareja atropellándola

Archivo - Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes por la mañana a un hombre de 47 años tras presuntamente atropellar de forma intencionada a su expareja en Els Pallaresos (Tarragona), han informado fuentes policiales a Europa Press.

Según han confirmado las mismas fuentes y ha avanzado 'El Caso', los hechos han sucedido sobre las 8.30 horas, cuando el hombre, al que se le atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa, ha arrollado a la mujer, que se encuentra en estado grave.

Las mismas fuentes han confirmado que el ahora detenido tenía una orden de alejamiento vigente de su expareja.