Detenido un hombre en Tarragona por presuntamente intentar matar a su expareja atropellándola

Archivo - Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra
Archivo - Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 14:01
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TARRAGONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes por la mañana a un hombre de 47 años tras presuntamente atropellar de forma intencionada a su expareja en Els Pallaresos (Tarragona), han informado fuentes policiales a Europa Press.

Según han confirmado las mismas fuentes y ha avanzado 'El Caso', los hechos han sucedido sobre las 8.30 horas, cuando el hombre, al que se le atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa, ha arrollado a la mujer, que se encuentra en estado grave.

Las mismas fuentes han confirmado que el ahora detenido tenía una orden de alejamiento vigente de su expareja.

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