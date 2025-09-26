Detenido un hombre en Tàrrega (Lleida) por robar violentamente un reloj

LLEIDA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, han informado en un comunicado este viernes.

Según la policía catalana, los hechos se produjeron a primera hora de la mañana del pasado 24 de agosto, cuando el detenido supuestamente tiró al suelo y le sacó el reloj a un hombre de 80 años en la calle Joan Maragall de esa localidad.

Pese a no sufrir lesiones relevantes y una vez conocidos los hechos, los Mossos abrieron una investigación y, gracias a la información facilitada por un agente fuera de servicio y a una identificación realizada unas horas antes por la policía local, los investigadores pudieron identificar al presunto autor de los hechos.

Con la recogida de nuevos indicios, los investigadores confirmaron las sospechas y este jueves se detuvo al sospechoso en Tàrrega.

El detenido, con antecedentes, ha pasado a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cervera.