Un detenido tras intentar cortar el paso al equipo de Israel en La Vuelta en Figueres (Girona)

Varias personas sostienen banderas palestinas durante una concentración contra la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en la Vuelta a España 2025 en Figueres.
Varias personas sostienen banderas palestinas durante una concentración contra la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en la Vuelta a España 2025 en Figueres. - Glòria Sánchez - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 27 agosto 2025 19:23
@epcatalunya

GIRONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido detenida este miércoles por la tarde tras intentar bloquear el paso a los integrantes del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta a España a su paso por Figueres (Girona), según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Un reducido grupo de manifestantes se ha colocado en la carretera y ha desplegado una pancarta en defensa de Palestina obligando a los ciclistas a frenar cuando participaban en la contrarreloj por equipos.

Agentes motorizados de los Mossos d'Esquadra, que se encargan de la seguridad de la competición en esta etapa, han dispersado la protesta y la competición ha continuado con normalidad.

Contador