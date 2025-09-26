Detenido en L'Ampolla (Tarragona) por conducir de forma temeraria bajo los efectos de drogas

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves en L'Ampolla (Tarragona) a un hombre de 27 años por presuntamente conducir de forma temeraria por la AP-7 bajo los efectos de las drogas, informan este viernes en un comunicado.

Los hechos sucedieron cerca de las 15.15 horas en el kilómetro 236 de la autopista a su paso por Tarragona cuando una patrulla intentó detener al conductor en diversas ocasiones, pero huyó rápidamente hasta acceder al núcleo urbano de L'Ampolla.

Fue ahí cuando lo interceptaron y, tras la prueba de detección de drogas, dio positivo en THC, por lo que fue detenido y se prevé que pase a disposición judicial en las próximas horas.