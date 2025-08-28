Detenido en Llançà (Girona) el presunto autor de un robo y una agresión a un octogenario

Archivo - Dos agentes de Mossos d'Esquadra, en una imagen de recurso - EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de Llançà (Girona), han detenido a un hombre de 45 años como presunto autor de un robo y una agresión a un octogenario, informa el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

Los hechos se produjeron el 10 de agosto, cuando una persona alertó a la Policía Local de que estaba atendiendo a un hombre octogenario que acababa de sufrir un robo en la vía pública y que presentaba una herida sobre el ojo derecho.

La víctima explicó que mientras caminaba por la calle un hombre lo había agarrado por la espalda y le había propinado golpes en la cara y el cuerpo hasta lograr robarle la cartera, que llevaba guardada en el bolsillo de la camisa y en la que tenía 400 euros.

El trabajo conjunto de la Unidad de Investigación de la comisaría de Figueres (Girona) de Mossos y la Policía Local permitió su identificación y detención este miércoles como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones.

El detenido, que tiene antecedentes, ha pasado a disposición del juzgado en funciones de guardia de Figueres (Girona).