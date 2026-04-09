Un detenido en Martorell (Barcelona) por circular con 10 kilos de marihuana en su coche

La marihuana intervenida por los Mossos d'Esquadra al detenido en Martorell (Barcelona) - MOSSOS

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Investigación de la comisaría de Martorell (Barcelona) de los Mossos d'Esquadra ha detenido a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por circular con 10 kilos de marihuana en su coche, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

Los hechos sucedieron el 31 de marzo cuando, durante un patrullaje preventivo, los mossos observaron un vehículo que realizaba maniobras negligentes, por lo que decidieron hacer un seguimiento discreto.

El conductor, y único ocupante del turismo, se dirigió a una vivienda de Martorell y, poco después, salió con dos bolsas de basura que introdujo en el maletero, por lo que fue interceptado y, durante el registro, se localizaron 20 paquetes de cogollos de marihuana envasados al vacío con un peso aproximado de 10 kilos.

Al día siguiente, los agentes localizaron en el apartamento de Sant Pol de Mar (Barcelona) en el que se alojaba el detenido dos kilos más de cogollos de marihuana y dos máquinas para envasar al vacío, así como otros materiales empleados en el envío y distribución de la droga.

El detenido, que no tiene antecedentes, pasó a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Martorell.