Detenido por la muerte violenta de un hombre en el barrio del Bon Pastor de Barcelona en septiembre

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un hombre por su presunta relación con la muerte violenta de otro el pasado 30 de septiembre en un rellano de un edificio del barrio del Bon Pastor de Barcelona, según ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', el operativo para detenerlo se ha llevado a cabo a las 06.00 horas de este miércoles, donde efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) han hecho una entrada en su domicilio.

Sobre las 20.30 horas del día de los hechos, los Mossos fueron alertados de la localización de un hombre muerto con signos de violencia en un rellano de un edificio del barrio barcelonés, hasta donde se desplazaron varias dotaciones policiales y del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que, a pesar de realizarle varias maniobras de reanimación, el hombre acabara muriendo.

Fue entonces cuando la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los mossos abrió una investigación para esclarecer las causas y tratar de detener al presunto autor, que ha sido el principal sospechoso desde el primer día.

Por ahora, el caso está bajo el secreto de las actuaciones.