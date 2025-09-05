Un detenido por la muerte violenta de una mujer en Lloret de Mar (Girona)

GIRONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona investigan la muerte violenta de una mujer este jueves por la mañana en Lloret de Mar (Girona), y han detenido a una persona supuestamente implicada con la muerte, han confirmado este viernes fuentes conocedoras a Europa Press.

Según informó el jueves la policía catalana en un comunicado, sobre las 11.30 horas de este jueves se recibió un aviso por parte de la Policia Local de Lloret de Mar en el que se informaba de la localización del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un domicilio.

Los Mossos se dirigieron al lugar de los hechos y comprobaron que había "una persona muerta con signos de violencia", y la DIC de la Región Policial de Girona se ha hecho cargo del caso.

El caso está bajo secreto de actuaciones, y ya se han hecho las primeras investigaciones, entre las cuales la reconstrucción de los hechos en el domicilio, un apartamento turístico de la localidad.

El Ayuntamiento de Lloret ha convocado para este viernes en la Plaça de la Vila un minuto de silencio.