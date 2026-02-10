Detenido por la muerte violenta de otro en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) este martes

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre en relación con la muerte violenta de otro en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) alrededor de las 5.00 horas de este martes.

El cuerpo tuvo conocimiento de una pelea en la calle entre dos hombres en esta localidad y se desplazó hasta el lugar de los hechos, a la vez que efectivos del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), quienes trataron de reanimar al fallecido, el cual finalmente murió.

Los Mossos han detenido cerca del lugar a un hombre como presunto autor de los hechos investigados y se han hecho cargo de la investigación.