Detenido un multirreincidente en Palamós (Girona) por robar objetos por 600 euros de un vehículo

GIRONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de Palamós (Girona), detuvieron este martes a un hombre de 29 años con múltiples antecedentes por presuntamente robar objetos electrónicos valorados en más de 600 euros del interior de un vehículo, informa la policía catalana en un comunicado este miércoles.

El presunto ladrón rompió el cristal de una de las puertas para acceder al interior, donde robó las compras que había hecho el denunciante en comercios, y con el estudio de las imágenes grabadas los mossos pudieron saber de quién se trataba, que posteriormente corroboró la Policía Local, ya que fueron ellos quien lo identificaron.

Finalmente, fue detenido y ha pasado a disposición judicial este miércoles.