Detenido un narcotraficante huido de Alemania que transportaba droga en camiones de mercancías

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 4 de noviembre en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) a un hombre de 64 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por parte de las autoridades alemanas por un delito de tráfico de drogas, concretamente hachís y marihuana que transportaba desde Catalunya a diferentes puntos de Alemania.
El detenido aprovechaba su trabajo como conductor de camiones de gran tonelaje para recoger grandes cantidades de hachís y marihuana y transportarla escondida, y habría transportado más de 250 kilos de estas sustancias entre 2020 y 2021, con un valor superior a los 500.000 euros, informa Mossos en un comunicado este sábado.
El hombre estaba fugado de las autoridades alemanas tras saber que se enfrentaba a una pena superior a los 5 años de prisión.
Los Mossos inciaron una investigación que permitió constatar que el detenido trabajaba para una empresa de transporte de mercancías con sede en Catalunya y, desde su huída de Alemania, solo hacía viajes en territorio español.
Los agentes establecieron un dispositivo el pasado 4 de noviembre que consiguió interceptarlo en Santa Perpètua de Mogoda en el momento que empezaba un nuevo transporte por carretera y ya ha ingresado en prisión a la espera de ser extraditado.