Detenido en Portbou (Girona) el presunto autor de dos robos con fuerza en domicilios

GIRONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Figueres (Girona) han detenido a un joven de 19 años en Portbou (Girona) como presunto autor de dos delitos de robos con fuerza en el interior de domicilios, ha informado la policía este martes en un comunicado.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes, cuando los agentes recibieron una alerta en la que se informaba de que un hombre había accedido a un domicilio de Portbou y, al ser descubierto por la propietaria, había huido saltando por el balcón.

Mientras los Mossos lo buscaban por la zona, recibieron una segunda llamada alertando de otro robo de iguales características en la población, en el que el presunto ladrón también había saltado por el balcón tras ser descubierto.

Los agentes localizaron poco después a un joven que coincidía con las descripciones aportadas por las víctimas y que llevaba una mochila con cuatro móviles, dinero en efectivo y otros artículos de los que no pudo justificar la procedencia.

Durante el registro, uno de los móviles de las víctimas sonó y permitió a los agentes relacionarlo con uno de los robos, por lo que procedieron a la detención del joven, que no tiene antecedentes y que pasará este martes a disposición del juzgado en funciones de guardia de Figueres.