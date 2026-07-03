Un detenido por su presunta relación con el incendio en La Bisbal d'Empordà (Girona)

Una persona le hace una foto al humo del incendio - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han identificado y detenido este viernes a un hombre por su presunta relación con el incendio de les Gavarres, en La Bisbal d'Empordà (Girona), informa el cuerpo policial en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El fuego, que continúa activo por la tarde y afecta a 1.280 hectáreas, pudo originarse mientras el detenido hacía trabajos con una radial cerca de la carretera, según los Mossos, que recuerdan que estas tareas están suspendidas con peligro muy alto de incendio.

La investigación la ha asumido la División de Medio Ambiente de los Mossos d'Esquadra, en colaboración con Agents Rurals, que han recogido indicios y testimonios para determinar el origen del fuego.