Detenido el presunto autor de la agresión con arma blanca a un menor en el Metro de Barcelona

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles al presunto autor de la agresión con arma blanca a un menor de edad en la estación de Metro Virrei Amat en Nou Barris (Barcelona) ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La agresión se produjo sobre las 18.30 horas del lunes en el marco de una pelea a causa de una rivalidad futbolística de equipos extranjeros.

A causa de la pelea, el menor sufrió lesiones menos graves en un brazo con un arma blanca.

Ha sido la Unidad de Investigación del Transporte Urbano (ARTU) de la Región Policial Metropolitana de Barcelona la que se ha hecho cargo de la investigación y, con la colaboración de TMB, ha identificado y detenido al presunto autor.

El arrestado es un joven de 18 años con 2 antecedentes.