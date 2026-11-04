Detenido por presuntos tratamientos estéticos sin titulación en una clínica de Barcelona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a un hombre de 48 años por presuntamente llevar a cabo tratamientos de medicina estética sin titulación en una clínica del barrio del Eixample de Barcelona, informan en un comunicado este miércoles.

La Unidad de Investigación del Eixample también investiga a dos personas más: una mujer de 44 años que actuaba como enfermera y un hombre de 32 que también hacía tratamientos de medicina estética sin el permiso necesario.

La investigación se inició a finales de abril, cuando una mujer denunció que había sufrido diversas lesiones y efectos secundarios graves tras someterse a un tratamiento estético en este centro, y entre sus afectaciones había granulomas faciales, inflamación persistente y deformaciones estéticas en la cara.

La víctima había contratado diversos tratamientos faciales, sesiones de Botox y ácido hialurónico por un importe total de 2.600 euros.

Tras las complicaciones que sufrió, pidió que le devolvieran el dinero pero el centro se negó y las lesiones le obligaron a someterse a tratamientos médicos nuevos, cuyos gastos extra tuvo que asumir.

ENTRADA Y REGISTRO

Durante la entrada, los agentes encontraron una médico que trabajaba en la clínica y disponía de número de colegiación verificado y la profesional decidió también declarar como víctima, ya que también se había sometido a tratamientos y había sufrido efectos secundarios.

En el registro, los agentes intervinieron material relacionado con medicina estética, como jeringas prellenas, una veintena de cajas con viales de ácido hialurónico, toxina botulínica y otros medicamentos, así como documentación de pacientes y más de 4.800 euros en efectivo que se encontraban dentro de una caja fuerte.

UN SUPUESTO MÉDICO SIN TITULACIÓN

El 16 de junio los investigadores fueron a la clínica para hacer comprobaciones y hablaron con otra clienta que sufrió complicaciones derivadas de otro tratamiento, por el cual pagó unos 1.000 euros, y cuando los investigadores fueron a identificar al hombre investigado, comprobaron que el hombre había huido por otra salida.

La Unidad de Investigación realizó diversas gestiones para comprobar si las personas que trabajaban en la clínica disponían de las titulaciones requeridas, pero el resultado fue negativo.

El propio centro, presuntamente, había identificado a otros médicos con contratos de autónomo como responsables de los tratamientos para dar una apariencia de legalidad a la actividad del investigado principal, quien era la imagen visible del negocio.

Además, el Departamento de Salud informó a los investigadores de que en el año 2024 ya había ordenado el cierre de otra clínica estética vinculada a este hombre por intrusismo profesional y por disponer de productos no autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.