Detenido por robar 340 kilos de cobre y huir de la policía en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 26 años por presuntamente robar 340 kilos de cobre y huir de un control policial en la A-2 en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), acusado de un delito de apropiación indebida, de resistencia y desobediencia a los agentes y un delito por originar un grave riesgo para la circulación.

Los hechos ocurrieron en la autovía A-2 en Sant Vicenç en un control de velocidad donde los agentes vieron una furgoneta circulando por encima de la velocidad permitida y a la que se dio instrucciones para detenerse, informa la policía catalana en un comunicado este jueves.

En un principio, el conductor siguió las indicaciones de los agentes, pero de forma repentina, en el carril de salida de la vía, el hombre frenó en seco e inició una fuga a pie cruzando los carriles de la autovía, provocando que varios vehículos tuvieran que frenar bruscamente para evitar atropellarlo.

Los agentes le detuvieron cuando huía corriendo por un camino de arena paralelo a la autovía y, en el momento de su identificación, pudieron comprobar que le constaban 4 antecedentes policiales, además de haber perdido la vigencia del permiso de conducir por la pérdida total de los puntos.

Más tarde comprobaron que en la furgoneta el hombre llevaba 340 kilogramos de cobre pelado, sobre los cuales manifestó haber sustraído de una empresa unos días antes.