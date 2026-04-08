Detenido por robar en dos ocasiones cable de cobre de la misma empresa de Blanes (Girona)

Detenido por sustraer en dos ocasiones cable de cobre de la misma empresa de Blanes (Girona) - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a un hombre de 35 años como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza por supuestamente sustraer en dos ocasiones cable de cobre de la misma empresa de Blanes (Girona), informan en un comunicado este miércoles.

El cuerpo policial localizó al detenido en el interior de la empresa --cuya alarma había saltado y en el suelo de la cual había cableado pelado amontonado y dos candados y un sistema de videovigilancia rotos-- y lo vinculó a otro robo cometido días antes, concretamente el pasado 22 de marzo, en la misma empresa.

En ese caso, los trabajadores fueron quienes sorprendieron al ladrón dentro del recinto --al cual intentaron retener hasta la llegada de la policía, pero escapó-- y que fue localizado gracias a las imágenes de videovigilancia; el detenido, con antecedentes, ya ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Blanes.