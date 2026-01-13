Detenido por robar una mochila en un coche en un área de descanso de la AP-7 en Tarragona

Material robado - MOSSOS

TARRAGONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de Roda de Berà y Torredembarra (Tarragona), detuvieron en este último municipio a un joven de 21 años como presunto autor de un hurto de una mochila que estaba dentro de un coche estacionado en un área de descanso de la AP-7.

Según la víctima, detuvo su coche para descansar y otro aparcó justo delante, cuando un hombre salió y se dirigió hacia la rueda de detrás, y al salir para ver qué hacía, un segundo individuo le robó una mochila de viaje con dispositivos electrónicos en su interior, que la policía geolocalizó en Torredembarra, informan los Mossos en un comunicado este martes.

Por ello, se activó un dispositivo para localizar la mochila y los agentes encontraron a un hombre que, al detectar la presencia policial, aceleró el paso, por lo que le cachearon y hallaron el material robado, motivo por el cual fue arrestado y pasó a disposición judicial el domingo.