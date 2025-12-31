Un detenido por un robo con fuerza y estafas bancarias en Lleida

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes en Lleida a un hombre de 41 como presunto autor de un robo con fuerza en un vehículo y por estafas bancarias, informan este miércoles en un comunicado.

Añaden que "todo apunta a que iba acompañado de otro hombre", conocido por detenciones anteriores, que pudo participar en los hechos, y la investigación sigue abierta.

El detenido, con antecedentes, pasa este miércoles a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.