Detenido en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) por presunto tráfico de vehículos robados

Nave donde se han encontrado cinco vehículos robados en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) - POLICÍA NACIONAL

GIRONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) a un hombre como presunto miembro de una red de tráfico de vehículos de alta gama robados en Francia, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar (Girona) y Pineda de Mar (Barcelona).

El cuerpo ha recuperado cinco vehículos con un valor que se estima en cerca de 200.000 euros en una nave de Sant Adrià, y cuyo arrendador es el detenido, según informa en un comunicado este martes.

Los vehículos cuyo propósito era la exportación y venta estaban en una "fase de enfriamiento u ocultación", que pretendía evitar su detección inmediata.