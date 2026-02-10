Un detenido en Santpedor (Barcelona) en la toma de posesión de un concejal de Aliança Catalana

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido por "resistencia grave" a la autoridad a una persona en Santpedor (Barcelona) la noche de este martes, según han confirmado fuentes del cuerpo a Europa Press, durante la toma de posesión de un concejal de Aliança Catalana en el pleno municipal.

Según ha avanzado TV3, la persona detenida se trata del exconsejal de la CUP Aniol Vila, después de que partidarios tanto de Aliança Catalana como contrarios a la organización política se hayan concentrado a las afueras del edificio.

Estas concentraciones coincidían con la toma de posesión del vicepresidente comarcal de Aliança Catalana en el territorio, Jordi Soteras, que ha entrado en el Ayuntamiento de Santpedor tras la renuncia de un representante de Junts, la formación política con la que se presentó en las elecciones de 2023, según explica el mismo medio.