Detenido en Tàrrega (Lleida) por 7 presuntos robos con fuerza en vehículos aparcados en la calle

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes en Tàrrega a un hombre de 25 años como presunto autor de siete robos con fuerza en el interior de vehículos aparcados en la calle, cinco de ellos en Mollerussa y dos en Bell-lloc d'Urgell (Lleida), informan en un comunicado este martes.

El aviso se recibió sobre las 2 de la madrugada informando del robo en dos furgonetas, y en ambos casos el ladrón había roto el vidrio de las ventanas y robó las herramientas de trabajo de su interior.

Posteriormente, se montó un dispositivo policial que permitió identificar al vehículo del ladrón en la A-2 y tras seguirle, los agentes lograron detenerlo.

Dentro de su coche se intervinieron numerosas cajas con herramientas profesionales de trabajo valoradas en 20.000 euros (radiales, martillos eléctricos, etc.) y también se constató que el hombre, de 25 años, estaba relacionado con otros robos la misma madrugada.

El detenido, con antecedentes, pasó a disposición judicial el domingo.