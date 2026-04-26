Detenidos 10 grafiteros por causar daños valorados en 377.000 euros en trenes y metros de Catalunya

Mossos d'Esquadra en una estación de Rodalies. - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 16 de abril a 10 personas por presuntamente causar daños valorados en 377.000 euros en trenes y metros de Catalunya, tras una investigación que ha permitido resolver 115 delitos de grafitis en convoyes de Rodalies (Renfe), Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

La operación ha servido también para denunciar penalmente a otras nueve personas implicadas en los hechos, informa un comunicado de los Mossos d'Esquadra.

Entre los identificados hay personas que no habían sido investigadas hasta ahora y otras que ya habían sido investigadas e imputadas por hechos similares en 2023 y 2024.

La mayoría de los implicados son perfiles multirreincidentes con antecedentes por daños, hurtos y robos con fuerza, llegando uno de ellos a acumular detenciones previas por atentado contra agentes de la autoridad.

El dispositivo policial tenía como objetivo principal la localización de personas investigadas por delitos de daños en trenes de los diferentes operadores ferroviarios, los cuales accedían ilícitamente a las instalaciones y hacían pintadas de grandes dimensiones en trenes estacionados.