6 detenidos, 72 identificados y 30 infracciones en dos bares de El Vendrell (Tarragona)

TARRAGONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un dispositivo conjunto de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, Inspección de Trabajo y Policía Local de El Vendrell (Tarragona) llevado a cabo este jueves por la tarde en 2 bares de la localidad tarraconense se ha saldado con 6 detenidos, 72 identificados y 30 infracciones administrativas.
El operativo, ejecutado de forma simultánea en ambos locales, responde a actuaciones preventivas en puntos donde se han detectado concentraciones de personas de interés policial y posibles actividades ilícitas, ha informado la policía catalana en un comunicado este viernes.
Las actuaciones de los Mossos se han saldado con un detenido por un presunto robo con fuerza, a raíz de las vigilancias previas; 72 personas identificadas, 18 de ellas con antecedentes policiales; 20 denuncias por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes --18 por hachís y marihuana y 2 por cocaína-- y una denuncia por tenencia de arma prohibida.
Por su parte, Policía Nacional ha detenido a 5 personas por infracciones de la Ley de Extranjería y la Guardia Civil ha abierto 2 actas de denuncia por infracciones de la Ley de ordenación del mercado del tabaco; una acta por infracciones a la Ley contra el tabaquismo; una acta por la Ley General Tributaria por falta de máquina registradora y una acta por infracción a la Ley de Contrabando.
Además, Inspección de Trabajo ha abierto dos actas de denuncia por falta de autorización de residencia y trabajo y una acta por no estar dado de alta en la Seguridad Social.