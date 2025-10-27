3 Detenidos Acusados De 13 Robos Con Fuerza Con Uso De Marcadores En Domicilios En Barcelona - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 14 de octubre a 3 hombres por su presunta implicación en 13 robos con fuerza con uso de marcadores en domicilios en Barcelona y Badalona (Barcelona), los cuales eran miembros de un grupo criminal.

Los hechos se remontan a una identificación ordinaria y de la detención por parte del cuerpo de varios integrantes del grupo que contaban con una alta actividad delictiva a principios de junio, informan en comunicado este lunes.

El pasado 14 de octubre, durante unas vigilancias, agentes del cuerpo observaron a los 3 detenidos con una mochila que provenía de un robo anterior y los detuvieron.

Ese mismo día, el juzgado de guardia de Barcelona concedió una autorización judicial para registrar 2 domicilios de Barcelona y Badalona, donde los agentes intervinieron material para efectuar los robos, como bombines para abrir puertas y ropa de disfraz para ocultar parcialmente el rostro, además de localizar 10.000 euros en efectivo y joyas diversas.

MODUS OPERANDI

Los integrantes del grupo criminal accedían al interior de los edificios, colocaban marcadores de cola en la parte inferior de las puertas de los domicilios y realizaban labores de control del entorno por la zona.

Días más tarde, volvían a acceder a los edificios para verificar los pisos marcados y salían del sitio con paso acelerado, y después abandonaban la zona con su vehículo; actuaban aprovechando el período estival de vacaciones, especialmente en la franja horaria de noche.

En el marco de la investigación, los agentes encontraron indicios que relacionan a los detenidos con 13 robos con fuerza en el interior de domicilios en Barcelona durante los meses de agosto y septiembre, de los que 4 se llevaron a cabo en el distrito de Sant Martí, 4 en el distrito de Les Corts y 5 en el distrito del Eixample.

Los 3 detenidos, que acumulan hasta 12 antecedentes por la misma modalidad delictiva, pasaron a disposición judicial en el juzgado de instrucción en funciones de guardia el pasado 16 de octubre.