6 detenidos tras desmantelar un cultivo de 1.539 plantas de marihuana en Sant Cugat (Barcelona)

Cultivo de marihuana - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis integrantes de una organización criminal de origen serbio, dos de ellos en prisión provisional, por su presunta vinculación a un cultivo de 1.539 plantas de marihuana en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ya desarticulado con un total de 235 kilos y más de 7.000 euros en efectivo intervenidos.

A finales del mes de noviembre los instructores elaboraron la diligencia en la que se solicitó la entrada y registro del domicilio, donde fueron detenidos tres, mientras que para arrestar a los otros tres se creó un equipo de detención, informa en un comunicado Policía Nacional.

Los arrestos se llevaron a cabo en Sant Pere de Ribes, Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) y en Riells i Viabrea (Girona); la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.