9 detenidos tras desmantelar una red dedicada a robar coches en Catalunya y enviarlos a Gambia

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponent (Lleida) y de Girona, junto con Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Catalunya, han detenido a 9 personas tras desmantelar una red dedicada a sustraer coches en Catalunya y enviarlos a Gambia.

La red, que estuvo activa entre agosto y octubre de 2025, robaba los vehículos y los guardaba en descampados y naves industriales de Catalunya, Huesca y Almería y, posteriormente, cargaban los coches en contenedores y los trasladaban a diferentes puertos del Estado para, finalmente, enviarlos hasta África, informan en un comunicado este miércoles.

Desde 2023, los agentes tenían constancia de un aumento de este tipo de robo y del mismo modelo de vehículo afectado: un SUV de un fabricante asiático, una tendencia que en 2024 aumentó hasta las 137 denuncias de robos en Catalunya y 38 vehículos recuperados --en los primeros 6 meses de 2025, 118 sustracciones y 31 recuperaciones--.

Este julio, el cuerpo localizó en una nave industrial de Girona una decena de vehículos sustraídos que estaban a punto de introducirse en el mercado ilícito; una o dos veces al mes se varias personas recogían vehículos sustraídos y los manipulaban, y posteriormente un camionero se los llevaba dentro de contenedores de hierro, escondidos entre chatarra.

En este contexto, se identificó que la carga de un contenedor que a finales de julio llegó al puerto de Barcelona acabó en Tánger (Marruecos), siendo su destino final el puerto de Banjul (República de Gambia), pero a través de Interpol se avisó a la policía marroquí de la llegada de este contenedor --contenía 4 vehículos sustraídos en La Ràpita (Tarragona), Roses (Girona) y Francia.

RELACIÓN CON CASTELLÓN Y ALMERÍA

Los investigadores determinaron que los detenidos tenían un modus operandi "muy especializado", puesto que accedían a los vehículos activando un sistema que simulaba el desbloqueo del coche con la clave original.

Paralelamente a la investigación de Girona, la DIC de Lleida también analizó esta casuística y se determinó que el grupo utilizaba una nave industrial en el polígono de Húercal de Overa (Almería) como centro logístico, donde cargaban los vehículos en contenedores marítimos para trasladarlos hasta Castellón, desde donde finalmente se enviaban por vía marítima a la República de Gambia.

El 6 de agosto, los investigadores detectaron, en la sede de la empresa de transportes, 4 contenedores sospechosos de transportar mercancía ilícita, con 15 vehículos de la misma marca y modelo que constaban como sustraídos, con un valor de mercado de 300.000 euros.

EQUIPO CONJUNTO ENTRE GIRONA Y LLEIDA

Los agentes confirmaron la gran capacidad logística del entramado tras localizar a algunos miembros en varios puntos de España, como un descampado de Riudellots de la Selva (Girona) o una nave de Monzón (Huesca), que les servían de "guardería" de los vehículos antes de cargarlos en contenedores y enviarlos hacia los puertos de Barcelona, Castellón y Valencia; más tarde, localizaron en Castellón y Almería 2 coches sustraídos en Balaguer (Lleida) y Lleida.

El 18 de septiembre, en Monzón, se recuperaron 7 vehículos y, ese mismo día, se detuvieron a 6 miembros del grupo en las localidades de Girona, Salt, Cassà de la Selva (Girona) y Lleida; uno de ellos ya había sido detenido en Almería en la primera fase del caso.

Todos ellos pasaron a disposición judicial, junto con un último detenido, el 2 de octubre en Manresa (Barcelona); se les atribuyen más de 40 robos de coches, un delito de contrabando internacional de vehículos y un delito de pertenencia a organización criminal y la investigación sigue abierta, ya que no se descartan más detenciones.