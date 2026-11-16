3 detenidos en un dispositivo de control de autobuses en La Jonquera (Girona)

Uno de los controles a autobuses en La Jonquera (Girona) - POLICÍA NACIONAL

GIRONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo a 3 personas por diferentes delitos en un operativo del 6 al 8 de noviembre centrado en el control del transporte de viajeros en autobús en la Jonquera (Girona), en el que se intervinieron más de 13 kilos de marihuana y 7.700 cajetillas de tabaco.

Se detuvo a una persona por un delito contra la salud pública, otro relacionado con el contrabando y otro por constarle en vigor una reclamación judicial por agresión sexual, informa el cuerpo en un comunicado este lunes.

El operativo tiene su origen en informaciones obtenidas en colaboración con distintas unidades de Barcelona, que advertían de un posible aumento de desplazamientos en autobús "directamente relacionados con la inmigración ilegal, el contrabando de tabaco y el tráfico de sustancias estupefacientes".

El valor estimado de las 7.706 cajetillas asciende hasta los 40.000 euros y, por estos hechos, se levantaron tres actas por infracción a la Ley de Contrabando y se detuvo a un individuo por la presunta comisión de un delito de contrabando.

Respecto al valor de la droga incautada, este "podría" alcanzar los 30.000 euros en su venta al por mayor, y ascender hasta los 90.000 euros en su distribución al por menor.

El despliegue policial permitió el control de un total de 19 autobuses, procediendo a la identificación de 793 personas.