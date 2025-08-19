Detenidos dos jóvenes en Tàrrega (Lleida) por el robo de una cadena de oro a una señora

Archivo - Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Tàrrega (Lleida) han detenido en la localidad leridana a dos jóvenes de 21 y 25 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, informa el cuerpo policial en un comunicado este martes.

Después de que una señora fuese víctima del robo de una cadena de oro el lunes en la calle Sant Agustí de Tàrrega, los Mossos identificaron al presunto autor como uno de los integrantes de un grupo de jóvenes que ya había protagonizado incidentes en la localidad y activaron una orden de detención.

A primera hora de la tarde, la Policía Local de Tàrrega localizó y detuvo al sospechoso, de 21 años, en las inmediaciones de las piscinas municipales.

En paralelo, tanto los Mossos d'Esquadra como efectivos de la Policía Local se dirigieron a un incidente en un edificio abandonado en la calle Urgell después de que un joven escalara la fachada y accediera al interior rompiendo una ventana.

Al verse sorprendido, comenzó a amenazar a los policías y a autolesionarse con los cristales y, tras una atención del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), quedó detenido; fue durante el cacheo previo a ingresar en el calabozo cuando los Mossos localizaron dentro de uno de sus calcetines la cadena robada por el otro arrestado esa misma mañana.

Los dos jóvenes detenidos el lunes, ambos con antecedentes, han pasado este martes a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera (Lleida).