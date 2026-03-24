Detenidos 4 funcionarios de Vilanova (Barcelona) por irregularidades en el depósito de coches

Fachada del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú - AYUNTAMIENTO DE VILANOVA

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha informado de la detención de cuatro trabajadores del Servicio de Seguridad y Protección Ciudadana por presuntas irregularidades en la gestión del depósito de vehículos, enmarcada en una investigación abierta por la Guardia Civil y una actuación en las dependencias de la prefectura de la Policía Local.

A través de un comunicado emitido este lunes, el consistorio indica que a la espera de conocer los detalles de la instrucción judicial y manteniendo la prudencia, se pone a disposición de la investigación.

"El alcalde Juan Luis Ruiz espera que los hechos se esclarezcan pronto y manifiesta su confianza en el conjunto de profesionales del servicio", indica dicho comunicado, que también añade que Ruiz ha convocado una junta de portavoces de urgencia para informar al consistorio.