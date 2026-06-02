Detenidos 'in fraganti' tres ladrones que acababan de robar en un restaurante de Amer (Girona)

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a dos hombres, de 27 y 31 años, y una mujer, de 39 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras pillarlos 'in fraganti' después de robar en un restaurante de Amer (Girona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este martes.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes, cuando la empresa de seguridad avisó a la policía de que se había activado la alarma del restaurante y señaló que por las cámaras de vigilancia se veía, en la zona de la cocina, movimiento de la luz de una linterna.

Agentes de la comisaría de Santa Coloma de Farners (Girona) se dirigieron al local para hacer comprobaciones y, en el aparcamiento, localizaron a tres personas en el interior de un vehículo, en el que se hallaron bebidas de diversos tipos y embutidos.

Los agentes comprobaron que todos los productos localizados en el turismo provenían del restaurante, por lo que procedieron a la detención de los tres sospechosos, que pasaron a disposición judicial ese mismo día.

Los autores, todos ellos con antecedentes, accedieron al interior del local saltando por encima de una puerta para posteriormente abrirla desde el interior y entrar a robar.