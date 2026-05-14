Detenidos in fraganti en El Vendrell y en Tarragona por un robo con fuerza y un hurto

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron in fraganti entre este miércoles por la tarde y la madrugada de este jueves en El Vendrell y en Tarragona a dos hombres por un presunto robo con fuerza y un hurto, informan en un comunicado.

El primero de los hechos se produjo a las 20.10 horas cuando los agentes detectaron cómo un hombre salía por la ventana de un establecimiento en el cual había sonado la alarma, y aunque intentó huir en patinete, fue interceptado y detenido.

La patrulla comprobó que el hombre, con 45 antecedentes, accedió dentro del local trepando por una ventana que forzó con un destornillador que llevaba encima.

El segundo fue en Tarragona y ha sucedido a las 05.10 horas, cuando los Mossos han localizado en la calle Major a un hombre con 30 antecedentes que estaba sentado bebiendo alcohol y manipulando una tableta electrónica que pretendía llevarse junto con un televisor y media docena de botellas.

Los agentes comprobaron que previamente unos desconocidos habían asaltado el local y luego huyeron, cuando el hombre aprovechó para acceder dentro y llevarse diversos objetos.

Está previsto que ambos detenidos pasen a disposición judicial en las próximas horas de este jueves.