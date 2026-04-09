Detenidos 2 ladrones reincidentes que fingían ser policías en la AP-7 en La Roca (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves 2 de abril a dos hombres de 21 y 50 años en la AP-7 a la altura de La Roca del Vallès (Barcelona) que presuntamente se hacían pasar por policías, hacían parar a los vehículos y les intentaban robar, si bien ambos acumulaban múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio.

De hecho, una conductora manifestó que le intentaron parar en la autopista y como ella no les hizo caso, encendieron luces que parecían de coche policial e hicieron señales con una linterna, cuyos hechos sucedieron antes de la detención.

Dentro del coche localizaron estos objetos y el conductor no pudo acreditar carné de conducir y ambos fueron detenidos y pasaron a disposición judicial el 6 de abril.