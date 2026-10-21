2 detenidos en Les Borges Blanques (Lleida) por presuntos robos a camiones estacionados en la AP-2

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes en Les Borges Blanques (Lleida) a un hombre de 27 años y la madrugada de este miércoles a otro de 29 por presuntamente llevar a cabo robos con fuerza en camiones estacionados en áreas de servicio de la AP-2, informan en un comunicado.

El primer hecho sucedió cuando unos individuos forzaron el remolque de un camión aparcado en el área de servicio de Montblanc y huyeron dirección Lleida.

A continuación, basándose en los indicios recabados por los agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Montblanc, los mossos de la comisaría de Les Borges Blanques montaron un dispositivo de búsqueda y localizaron, hacia las 01.20 horas, un vehículo que coincidía con el que había huido minutos antes del área de servicio de Montblanc.

Cuando los agentes identificaban al conductor, se enteraron de que habían rajado la lona de dos camiones estacionados en el área de servicio de Les Borges Blanques.

SEGUNDO HECHO

Por otra parte, la madrugada de este miércoles los mossos han sabido que había un coche con las luces apagadas y circulando despacio, de forma sospechosa.

Más tarde, varias personas han bajado del vehículo, han rajado las lonas de los camiones aparcados en el área de servicio para comprobar la carga que transportaban y han huido.

Finalmente, una patrulla ha interceptado en Les Borges Blanques a un vehículo que coincidía con las características del coche sospechoso y, tras confirmar que habían rajado la lona de cinco camiones aparcados en el área de servicio, han detenido al conductor y único ocupante como presunto autor de cinco robos con fuerza en grado de tentativa.

La investigación de ambos robos continúa abierta y no se descartan más detenciones ni que los detenidos estén implicados en más robos de esta misma tipología.