3 detenidos en Madrid por querer introducir cocaína en España a través del Puerto de Barcelona

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 3 personas en Madrid por su presunta relación con una red criminal que pretendía introducir 89 kilos de cocaína en España mediante contenedores marítimos a través del Puerto de Barcelona, informan este viernes en un comunicado.

La investigación ha permitido descubrir una "nueva ruta desconocida" hasta el momento desde Ecuador hasta España con escala intermedia en Turquía --para ocultar el verdadero origen de la carga-- y, en la operación, además de decomisar la droga, se han intervenido una catana, un machete, dos turismos, diez terminales de telefonía, una baliza y un detector de balizas.

Gracias a la colaboración con los servicios aduaneros turcos, se logró localizar un contenedor sospechoso con destino final en el Puerto de Barcelona, por lo que se detuvieron a 3 personas y se registraron 4 inmuebles en Madrid --2 en Arganda del Rey y 2 en Rivas-Vaciamadrid--.

El cuerpo identificó el entramado de naves industriales que la organización utilizaba en territorio nacional con el objetivo de ocultar el verdadero destino del contenedor.

Los miembros de la red incluso proporcionaron una dirección falsa al camionero encargado de retirar el contenedor del puerto, y nunca dejaban las naves vacías, manteniendo siempre personas en su interior para detectar posibles vigilancias o controles policiales.