Detenidos 3 menores por una agresión con arma blanca a otro en el barrio del Guinardó de Barcelona

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres menores por presuntamente agredir con un arma blanca a otro joven de 16 años en el barrio del Guinardó de Barcelona el pasado 22 de octubre.

Según ha avanzado 'Betevé' y confirman fuentes policiales a Europa Press, la agresión se produjo cerca de las 00.15 horas en la calle Mascasanovas, y el menor herido tuvo que ser trasladado por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al hospital.

Los detención se ha producido por su relación con el robo violento, por lo que la policía catalana descarta otro tipo de motivaciones, como por ejemplo un enfrentamiento de bandas juveniles, y ninguno de ellos tenía antecedentes policiales.