Detenidos 6 menores de edad por robar 22 motocicletas en municipios de Tarragona y Barcelona

Moto robada por los detenidos - MOSSOS

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron entre el 27 de febrero y el pasado jueves a seis menores como presuntos autores de 22 robos de motocicletas en municipios como Calafell, Cunit (Tarragona), Cubelles y Vilanova i la Geltrú (Barcelona), según han informado este lunes mediante un comunicado.

El operativo policial ha permitido recuperar 19 de los 22 vehículos sustraídos y desarticular el grupo, que era muy activo y generaba alarma y malestar entre los propietarios y vecinos de los municipios.

La investigación comenzó a mediados de febrero tras localizar varias motos robadas, lo que llevó a identificar a los primeros menores implicados en sustracciones y en intentos de robo tanto en garajes como en la vía pública durante los días 23 y 24 de febrero.

Algunos de los arrestados fueron interceptados tras persecuciones por las calles de Calafell y Vilanova i la Geltrú, en las que se registraron agresiones a los agentes, conducción sin permiso y delitos de robo con fuerza.

Los Mossos recomiendan a los propietarios extremar la precaución usando candados, anclajes, dispositivos GPS, asegurando las llaves y estacionando en lugares visibles e iluminados.