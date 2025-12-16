Detenidos 4 miembros de una familia por cometer estafas bancarias con móviles robados en Barcelona - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 4 miembros de una misma familia --uno de ellos menor de edad-- por presuntamente cometer estafas bancarias con móviles robados comprados, siendo 3 de ellos detenidos tras un operativo con una entrada y registro en un domicilio del distrito de Ciutat Vella de Barcelona el jueves pasado.

Este lunes se detuvo al cuarto miembro de la familia, sobre quien pendía una orden de detención vigente, siendo todo el operativo enmarcado dentro del 'Pla Kanpai', la estrategia integral del cuerpo para combatir la multirreincidencia delictiva, especialmente en el ámbito de hurtos y robos, informan este lunes en un comunicado.

Los detenidos y los demás presuntos autores adquirían teléfonos robados para acceder a datos confidenciales y operar de forma fraudulenta en cajeros automáticos y, de la treintena de terminales recuperados, 10 constaban como sustraídos en hurtos y robos violentos, y ya se han devuelto 4 a las víctimas.

En cuanto a los 21 dispositivos restantes --todos de alta gama-- se está comprobando su procedencia y se busca devolverlos a sus propietarios en caso de que también hayan sido robados.

Además, durante el registro se intervinieron 11 tarjetas SIM de origen presuntamente ilícito que se habrían utilizado para desbloquear los terminales sustraídos y también se localizaron 7.290 euros en efectivo, un ordenador portátil y prendas para cometer las estafas en cajeros automáticos.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.