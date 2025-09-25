Detenidos 4 miembros de un grupo que robaba y desguazaba motos en Baix Llobregat y Barcelona

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal con cuatro detenidos de entre 41 y 57 años que presuntamente robaba motos en el área del Baix Llobregat y Barcelona, y que posteriormente desguazaban para extraer diversas piezas, informan este jueves en un comunicado.

La investigación se inició a finales de 2024 cuando los agentes detectaron a tres hombres en esta zona, y posteriormente se localizó otro posible punto de receptación del mismo grupo ubicado en Granollers (Barcelona).

En este sentido, los investigadores detectaron este agosto que los tres primeros continuaban con la misma actividad delictiva y usaban el trastero de Granollers como punto de almacenamiento de las piezas robadas, y también comprobaron que antes de desguazarlas, las motos robadas se trasladaban a una zona de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).

Fue el 17 de septiembre cuando los agentes localizaron a los investigados descargando de una furgoneta paquetes voluminosos, y tras la investigación se han recuperado 8 motos.

Finalmente, se inspeccionó el interior del trastero localizando multitud de piezas de motocicletas preparadas en paquetes para su traslado al Norte de África, y los cuatro detenidos han quedado en libertad a la espera de ser requeridos por el juez.