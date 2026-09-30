3 detenidos en Parlavà (Girona) por presuntamente robar un bolso y sacar 500 euros en un cajero

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en Parlavà (Girona) el pasado 25 de septiembre a 3 hombres por presuntamente robarle el bolso a una mujer y posteriormente extraer 500 euros del banco con su tarjeta, informan en un comunicado este miércoles.

Los hechos sucedieron sobre las 11 horas en Celrà (Girona), pero antes la víctima denunció esa misma mañana que mientras sacaba dinero del banco se percató de que dos hombres la observaban, si bien no le dio más importancia y se fue a comprar el pan.

Cuando salía del local, se le acercó un coche y desde dentro el conductor la distrajo, momento en el que otro hombre aprovechó la distracción para robarle el bolso y luego se subió en el vehículo.

La mujer denunció que le robaron el bolso con la cartera, documentación, tarjetas bancarias y 600 euros en efectivo que había sacado del banco.

Los Mossos lograron detener el coche en dirección a La Bisbal d'Empordà (Girona) y detuvieron a los tres autores, y las indagaciones han constatado que tras el hurto retiraron 500 euros del banco e intentaron sacar 1.200 más sin éxito.