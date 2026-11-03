3 detenidos por su presunta relación con cultivo de 3.599 plantas de marihuana en Gurb (Barcelona)

Agentes de la Policía Nacional en la plantación de marihuana desmantelada en Gurb (Barcelona) - CNP

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 3 personas en Gurb (Barcelona) como presuntas autoras de delitos relacionados con el tráfico de drogas y la defraudación del fluido eléctrico y ha desmantelado un cultivo de 3.599 plantas de marihuana, ha informado la Policía Nacional en un comunicado este martes.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que el dispositivo se efectuó el pasado miércoles, 28 de octubre, tras una investigación que se inició a principios del mes de junio, después de que los agentes detectaran un intenso olor a marihuana en las inmediaciones de un inmueble de grandes dimensiones de la localidad.

En la entrada y registro se hallaron 3.599 plantas distribuidas en diferentes estancias de la vivienda y dos almacenes anexos, que arrojaron un peso de más de 220.000 kilos, con un valor en el mercado negro de 406.311 euros, si bien en su venta al menudeo esta cifra ascendería hasta los 1.500.000 euros.

La policía precisa que se trataba de una plantación ilegal con un elevado grado de profesionalización, alejada de un cultivo doméstico, y diseñada para mantener una producción continuada durante todo el año.

La infraestructura disponía de avanzados niveles de control ambiental, extracción de aire, una instalación eléctrica estructurada y mecanismos de automatización propios de explotaciones tecnificadas, entre los que destacan un sistema de riego controlado y temporizadores eléctricos asociados a la iluminación artificial, todo ello conectado clandestinamente a la red pública de suministro eléctrico.

Según el informe elaborado por la compañía eléctrica, que anuló el enganche ilegal, el fraude del fluido eléctrico se ha estimado en aproximadamente 99.000 euros.

TRES DETENIDOS

Durante el registro se procedió a la detención de dos personas que desempeñaban las funciones de 'jardineros' del cultivo y que en el momento de la entrada estaban durmiendo en el interior del inmueble.

Posteriormente, se detuvo en Tordera (Barcelona) a un tercera persona, presuntamente responsable de la plantación y encargada de las labores de vigilancia y control, así como de los trabajadores que realizaban las tareas de cultivo de la marihuana.

Los investigadores apuntan a que los responsables usaron documentación falsa para alquilar el inmueble y, de los tres detenidos, dos de ellos han ingresado en prisión provisional y otro ha quedado en libertad con medidas cautelares.