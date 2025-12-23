3 detenidos por su presunta relación con la muerte de un hombre en Molins de Rei (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes por la noche a tres hombres en Sant Feliu y Torrelles de Llobregat por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Molins de Rei (Barcelona) la madrugada de este domingo.

Según informa la policía catalana en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, la detención se produjo pocas horas después de los hechos, cuando la víctima fue atacada con un arma blanca.

Alrededor de las 4 horas los Mossos recibieron un aviso en el que se informaba de una persona tendida en el suelo sin vida en la vía pública.

Efectivos de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana de Molins y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se desplazaron al lugar de los hechos y confirmaron que había una persona muerta con signos de violencia.

La DIC de la Región Policial Metropolitana Sur (RPMS) se hizo cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.