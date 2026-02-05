Cuatro detenidos en Sant Boi (Barcelona) por pintadas contra el islam y los migrantes y difundirlas

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles 28 de enero a 4 jóvenes de entre 20 y 24 años en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) por presuntamente hacer pintadas de carácter islamófobo, contra los inmigrantes y partidos de izquierdas entre junio de 2025 e inicios de este año, y difundirlas en las redes sociales.

Las pintadas se realizaron de forma reiterada en diferentes puntos de Sant Boi (Barcelona), con una especial concentración en el centro urbano, cerca de un oratorio islámico de la localidad y de locales comerciales regentados por personas inmigrantes, informan en un comunicado este jueves.

Las pintadas eran difundidas a través de las redes sociales, "lo que aumentaba su impacto, su difusión y, por tanto, la alarma social que generaban".

A raíz de las investigaciones policiales, se pudo identificar a los presuntos responsables, a quienes se relaciona con la organización de ultraderecha Núcleo Nacional, y las pintadas que hacían incluían pegatinas de esta organización a modo de reivindicación.

La investigación sigue abierta, no se descartan nuevas actuaciones policiales en el marco de este caso y los detenidos ya pasaron a disposición judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).