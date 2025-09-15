3 detenidos en Tarragona por hurtar dinero y joyas a una turista en el aeropuerto de Valencia

Dinero en efectivo y artículos hurtados a una turista en el aeropuerto de Manises (Valencia) - CNP / MOSSOS

TARRAGONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido en Tarragona a 3 personas --una mujer y dos hombres de entre 41 y 69 años-- como presuntas autoras de un hurto a una turista en el aeropuerto de Manises (Valencia), han informado ambos cuerpos policiales en sendos comunicados este lunes.

Los hechos se produjeron el pasado lunes, cuando los ahora detenidos presuntamente hurtaron dinero y efectos personales valorados en 48.000 euros a una turista cuando se disponía a alquilar un vehículo.

Tras cometer el hurto, los sospechosos huyeron en un turismo de alquiler, pero la Policía Nacional difundió las características del vehículo a los Mossos d'Esquadra, que localizaron e interceptaron el vehículo en la AP-7, en la provincia de Tarragona.

Los agentes registraron e intervinieron el vehículo, en el que recuperaron 5.820 euros en efectivo, joyas de elevado valor, relojes y bolsos de lujo, así como dispositivos electrónicos, ganzúas y billetes de 100 euros falsos, por lo que procedieron a la detención de los tres ocupantes.

Los arrestados, que cuentan todos ellos con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, ya han pasado a disposición judicial.