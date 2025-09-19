3 detenidos en Tarragona por robarle el bolso a una mujer y tratar de extraer 990 euros del cajero

TARRAGONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a tres hombres de 38, 28 y 23 años por presuntamente robarle el bolso a una mujer en el aparcamiento de un supermercado que contenía 2.140 euros, 164 en monedas y objetos personales, y posteriormente intentaron extraer 990 euros de un cajero automático.

Según informa la policía catalana en un comunicado este viernes, la mujer explicó a los agentes que los autores le dijeron que le habían caído monedas al suelo y, al girarse, ya no estaba su bolso, y que huyeron en un vehículo localizado después en el barrio de Torreforta cerca de una entidad bancaria.

Allí fueron detenidos dos hombres, mientras el tercero intentó huir y fue interceptado a pesar de oponer una "fuerte resistencia", y los agentes encontraron en el vehículo la mayoría del dinero, así como tres carteras y tres teléfonos móviles; se prevé que los arrestados pasen a disposición judicial en las próximas horas.